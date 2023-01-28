​Погба в субботу может провести первый матч в сезоне

Летом прошлого года Поль Погба вернулся в «Ювентус». Тем не менее, француз в сезоне 2022/2023 ещё не выходил на футбольное поле из-за травмы. В субботу Погба сможет, наконец, сыграть. О том, что полузащитник готов помочь команде, рассказал Массимилиано Аллегри.

«Влахович и Погба будут доступны. Куадрадо сможет вернуться на поле в игре с «Лацио». Кьеза не готов, у его есть усталость сгибателей ноги, которая была прооперирована. Это нормально. В четверг он сможет сыграть», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

В воскресенье, 29 января, «Ювентус» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Монцы».