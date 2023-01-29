Ди Мария: «Ужасно провели первый тайм»

В двадцатом туре итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» безропотно уступил дома «Монце», пропустив два мяча уже в первой половине игры. Анхель ди Мария, недавно ставший чемпионом мира в составе аргентинской сборной, прокомментировал итоги матча. Он расстроен тем, как команда провела первый тайм:

- Ужасный первый тайм, мы допустили очень много индивидуальных ошибок. В результате матч оказался совсем другим, чем мы планировали. Сейчас нам надо изменить свой менталитет, все-таки мы - «Ювентус», - цитирует слова ди Марии juvenews.eu.

В следующем туре туринцы сыграют на выезде с «Салернитаной».