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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» подумывает о продлении контракта Аллегри

24 Января 2023 • 20:07 Комментировать (2)
Ювентус
...
Монца
29.01 17:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может подписать с клубом новый контракт.

Ранее итальянские СМИ сообщили о возможном расставании с рулевым, однако, согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, на самом деле ситуация обстоит совершенно иначе: в «Ювентусе» считают Аллегри подходящим человеком для работы с командой в трудное время. По данным источника, действующий договор специалиста, рассчитанный до 2025 года, может быть продлён ещё на два года – до лета 2027.

Массимилиано Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года. Ранее он также работал в клубе с 2014 по 2019 год. После снятия 15 очков туринцы располагаются на десятом месте в таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (2)
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sеrpokеr
24 Января 2023 в 21:21
Прoгнозы на футбол b e t s - i n f o . r u
Juventissimo
24 Января 2023 в 20:19
Очень правильное, своевременное и нужное решение! Желательно предложить Аллегри пожизненный контракт, нанять для него полк телохранителей-камикадзе, которые будут защищать тренера в любое время дня и ночи, назначить ему зарплату в 300 млн. евро в год, чтобы Роналду от зависти поперхнулся, обнулить армию болельщиков Ювентуса и распустить команду.
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