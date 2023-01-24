«Ювентус» подумывает о продлении контракта Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может подписать с клубом новый контракт.

Ранее итальянские СМИ сообщили о возможном расставании с рулевым, однако, согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, на самом деле ситуация обстоит совершенно иначе: в «Ювентусе» считают Аллегри подходящим человеком для работы с командой в трудное время. По данным источника, действующий договор специалиста, рассчитанный до 2025 года, может быть продлён ещё на два года – до лета 2027.

Массимилиано Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года. Ранее он также работал в клубе с 2014 по 2019 год. После снятия 15 очков туринцы располагаются на десятом месте в таблице Серии А.