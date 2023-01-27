«Ювентус» не претендует на Дзаньоло

Туринский «Ювентус» не собирается вступать в борьбу за футболиста «Ромы» Николо Дзаньоло.

23-летний атакующий полузащитник сообщил руководству римлян о намерении сменить клубную прописку. Интерес к Дзаньоло проявили представители Английской премьер-лиги и «Милан», однако никто из претендентов пока не сумел согласовать переход. Известно также, что летом в гонку за Дзаньоло могут включиться топ-клубы Серии А, среди которых назывался и «Ювентус», однако «бьянконери» вряд ли подпишут игрока, докладывает журналист Ромео Агрести. В настоящий момент Дзаньоло не фигурирует в списке интересов туринского клуба.