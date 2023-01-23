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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария не планирует покидать «Ювентус»

23 Января 2023 • 09:19 Комментировать
Ювентус
...
Монца
29.01 17:00

Полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария заявил, что не собирается покидать итальянский клуб.

Напомним, ранее итальянский суд принял решение о снятии с «Ювентуса» 15 очков, обвинив клуб в финансовых махинациях. Сейчас туринцы занимают девятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 23 набранных балла.

«Я всегда принимаю решения с учётом мнения моей семьи, а моя семья счастлива в Турине. «Ювентус» — самый большой клуб в Италии, один из главных в Европе, мы всем довольны», — приводит слова ди Марии Football Italia.

Напомним, что ди Мария присоединился к «старой синьоре» минувшим летом, ранее он выступал за «ПСЖ». В общей сложности за «бьянконери» 34-летний аргентинец успел провести 14 матчей, забив в них три гола и отдав пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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