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«Лидс» пытается найти компромисс с «Ювентусом» по трансферу Маккенни

27 Января 2023 • 11:04 Комментировать
Ювентус
...
Монца
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29.01 17:00

«Лидс» не опускает руки в переговорах с туринским «Ювентусом» по трансферу полузащитника Уэстона Маккенни. Сам игрок уже давно дал своё согласие на переход в стан «павлинов», но клубам предстоит ещё договориться о сумме компенсации.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, вчера «Лидс» и «Ювентус» провели очень позитивные переговоры. Сегодня клубы продолжат обсуждать трансфер с надеждой наконец достичь полного соглашения.

24-летний Маккенни по условиям согласованного контракта с «Лидсом» будет зарабатывать 3,8 миллионов евро в год. Договор будет рассчитан до 2027 года. Напомним, перед переходом в «Ювентус» американец выступал за гельзенкирхенский «Шальке».

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ювентус Уэстон Маккенни Трансферы футбола - зима 2023
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