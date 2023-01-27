«Лидс» пытается найти компромисс с «Ювентусом» по трансферу Маккенни

«Лидс» не опускает руки в переговорах с туринским «Ювентусом» по трансферу полузащитника Уэстона Маккенни. Сам игрок уже давно дал своё согласие на переход в стан «павлинов», но клубам предстоит ещё договориться о сумме компенсации.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, вчера «Лидс» и «Ювентус» провели очень позитивные переговоры. Сегодня клубы продолжат обсуждать трансфер с надеждой наконец достичь полного соглашения.

24-летний Маккенни по условиям согласованного контракта с «Лидсом» будет зарабатывать 3,8 миллионов евро в год. Договор будет рассчитан до 2027 года. Напомним, перед переходом в «Ювентус» американец выступал за гельзенкирхенский «Шальке».