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Романо: «Переговоры «Лидса» и «Ювентуса» по Маккенни движутся успешно»

26 Января 2023 • 22:56 Комментировать
Ювентус
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Монца
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29.01 17:00

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях рассказал, что переговоры между английским «Лидсом» и итальянским «Ювентусом» касательно перехода американца Уэстона Маккенни движутся успешно. На данный момент стороны обсуждают ключевые детали сделки, но сделка будет заключена только тогда, когда сам игрок даст «зелёный свет».

«Переговоры продолжатся в ближайшие часы», - отмечает Романо.

24-летний Уэстон Маккенни в текущем сезоне провёл 21 матч за свой клуб, в которых трижды забивал и отдал один ассист. Американец играет на позициях центрального, правого и иногда опорного полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэстон Маккенни Фабрицио Романо Трансферы футбола - зима 2023
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ЮВЕНТУС МОНЦА
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