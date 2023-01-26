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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маккенни будет зарабатывать в «Лидсе» 3,8 миллионов евро в год

26 Января 2023 • 12:38 Комментировать
Ювентус
...
Монца
29.01 17:00

Стало известно, сколько полузащитник туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни будет зарабатывать в «Лидсе». По информации от журналиста Николо Скиры, американец договорился с «павлинами» о контракте до 2027 года, по которому будет зарабатывать 3,8 миллионов евро в год.

В данный момент клубы пытаются достичь соглашения по сумме компенсации. Маккенни, перешедший в «Ювентус» летом 2020 года, не входит в планы главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

На счету Уэстона один гол и результативная передача в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А. Футболист открыт к тому, чтобы перебраться в Английскую премьер-лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ювентус Уэстон Маккенни Трансферы футбола - зима 2023
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