Маккенни будет зарабатывать в «Лидсе» 3,8 миллионов евро в год

Стало известно, сколько полузащитник туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни будет зарабатывать в «Лидсе». По информации от журналиста Николо Скиры, американец договорился с «павлинами» о контракте до 2027 года, по которому будет зарабатывать 3,8 миллионов евро в год.

В данный момент клубы пытаются достичь соглашения по сумме компенсации. Маккенни, перешедший в «Ювентус» летом 2020 года, не входит в планы главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

На счету Уэстона один гол и результативная передача в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А. Футболист открыт к тому, чтобы перебраться в Английскую премьер-лигу.