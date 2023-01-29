​Аллегри рассказал о травме Милика

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик получил травму в воскресном матче чемпионата Италии против «Монцы». После финального свистка рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри высказался о состоянии поляка.

«У Милика проблемы со сгибателями, он будет отсутствовать какое-то время», - высказался Аллегри для DAZN.

Напомним, что «Ювентус» проиграл «Монце» на своём поле со счётом 0:2. На текущий момент туринцы занимают лишь 13-е место в турнирной таблице Серии А. Недавно со «старой синьоры» сняли 15 очков за финансовые махинации.

Следующий матч «Ювентус» проведёт 2 февраля – против «Лацио».