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Чемпионат Италии. Серия А

Погба вновь задерживается с возвращением в «Ювентус»

02 Февраля 2023 • 22:56 Комментировать
Ювентус
0:2
Монца
окончен

Массимилиано Аллегри заявил, что Поль Погба по-прежнему травмирован в «Ювентусе», несмотря на то, что его возвращение ранее считалось практически свершённым делом.

Как сообщает издание Corriere Della Sera, главный тренер «чёрно-белых» подтвердил, что Погба испытывает некоторый дискомфорт и боль в районе сгибательных мышц после возвращения к тренировкам.

Аллегри добавил, что не ожидал «вклада от игрока, который провёл 15 дней подготовки с апреля, ведь никто не творит чудес», продолжив, что Погба потребуется время, чтобы он набрал форму.

Полузащитник был на скамейке запасных в матче против «Монцы» (0:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба
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