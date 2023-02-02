Погба вновь задерживается с возвращением в «Ювентус»

Массимилиано Аллегри заявил, что Поль Погба по-прежнему травмирован в «Ювентусе», несмотря на то, что его возвращение ранее считалось практически свершённым делом.

Как сообщает издание Corriere Della Sera, главный тренер «чёрно-белых» подтвердил, что Погба испытывает некоторый дискомфорт и боль в районе сгибательных мышц после возвращения к тренировкам.

Аллегри добавил, что не ожидал «вклада от игрока, который провёл 15 дней подготовки с апреля, ведь никто не творит чудес», продолжив, что Погба потребуется время, чтобы он набрал форму.

Полузащитник был на скамейке запасных в матче против «Монцы» (0:2).