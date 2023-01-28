Анчелотти: «Мой сын не собирается возглавлять «Эвертон»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти опроверг слухи о назначении своего сына Давиде в английский «Эвертон». Напомним, итальянца ранее связывали с работой на «Гудисон Парк», где он якобы должен был заменить уволенного Фрэнка Лэмпарда.

«Давиде в будущем хотел бы отдельно потренировать клуб, но это произойдёт не сейчас. Мой сын не возглавит «Эвертон». В данный момент он счастлив находиться рядом со мной в «Реале».

Напомним, Анчелотти ранее сам возглавлял «Эвертон». Летом 2021 года итальянский специалист покинул «ирисок» по обоюдному согласию, чтобы возглавить «королевский клуб».