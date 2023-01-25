«Арсенал» определился с позицией, более всего нуждающейся в усилении

Лондонский «Арсенал» рассчитывает укрепить среднюю линию по ходу текущего года.

Именно усиление центра полузащиты руководство «канониров» считает приоритетной задачей на трансферном рынке, однако маловероятно, что какие-либо дорогостоящие сделки будут оформлены до закрытия зимнего окна, отмечает журналист Джармеш Шет. После завершения сезона лондонцы смогут побороться за некоторых дорогостоящих хавбеков – например, за Деклана Райса из «Вест Хэма», об интересе к которому уже неоднократно сообщалось.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, на пять очков опережая «Манчестер Сити» и имея при этом матч в запасе.