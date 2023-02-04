Лидер АПЛ «Арсенал» отхватил от аутсайдера «Эвертона»: «Канониры» подавились «ирисками» и прервали свою 13-матчевую беспроигрышную серию

Команда Микеля Артеты неудачно погостила в Ливерпуле.

Лондонский «Арсенал» по неплохой траектории движется к своему первому чемпионскому титулу в АПЛ за девятнадцать лет, но эта задача «канонирами» далеко ещё не решена. Впереди почти четыре месяца турнира, и «Манчестер Сити» в любой момент будет готов воспользоваться потенциальными ошибками столичного конкурента, чтобы сместить его с первой строчки.

Все привыкли, что «Эвертон» обычно располагается в нижней части зоны еврокубков или в середине таблицы, но сейчас он реально рискует вылететь в Чемпионшип, ну и прошлый сезон оказался для него весьма нелёгким. С другой стороны, до 22-го тура находившихся на предпоследнем месте «ирисок» отделяло от четырнадцатой строчки не так уж и много – три очка. Понятно, что именно столько дают за победу, а выиграть именно у «Арсенала» сейчас вдвойне приятно. А дополнительную мотивацию игрокам хозяев мог придать тот факт, что это был первый матч в качестве главного тренера ливерпульской команды для Шона Дайча.

Лондонцы с первых минут взяли мяч под свой контроль, однако «Эвертон» достаточно уверенно держался сзади, и «пушкари» застревали в его оборонительных порядках. В середине первого тайма хозяевам удалось придвинуть игру к чужим воротам за счёт нескольких заработанных угловых, и мог после одного из них отличиться Калверт-Льюин, направивший головой мяч выше створа.

На исходе получаса игры ключевое внимание к себе приковал Нкетиа: после короткой поперечной передачи от Саки он продвинулся вперёд к правому краю вратарской и запустил мяч чуть мимо створа. На 33-й минуте Онана промчался по левому флангу со смещением в штрафную и прострелил остро, но безадресно. Вскоре ещё Макнил навесил слева, и тут уже «ирисок» подвёл Дукуре, без сопротивления пробивший вторым этажом правее ворот соперника.

Зато в створ лупанул Сака на 39-й минуте, откликнувшись на подачу с левого фланга. Мяч пошёл в левый нижний угол, но не достиг цели, потому что его почти с ленточки выбил оказавшийся в нужном месте в нужное время Коуди. Плюс напоследок перед перерывом Калверт-Льюин упустил возможность вывести «Эвертон» вперёд в счёте, пробив головой мимо дальнего угла после кросса справа от Коулмэна.

Когда начался второй тайм, «Арсеналу» не удалось обратить ход игры в свою пользу – случилось как раз наоборот. Гости для начала не использовали ряд полумоментов. В частности, на 58-й минуте после прострела Нкетиа с левого полуфланга Эдегор запустил мяч значительно выше створа. И вскоре последовала расплата за нереализацию. Макнил подал угловой справа, а на дальней штанге Тарковски нашёл способ из гущи игроков переправить мяч в сетку (1:0).

Не удалось лондонцам серьёзно прижать соперника к воротам в оставшееся время, а теми шансами, которые у «пушкарей» всё же были, они, опять-таки, не воспользовались. Троссар со средней дистанции не составил особых проблем Пикфорду, а Сака в своём моменте пнул мяч куда-то в небеса. Также выше перекладины приложился и Зинченко в компенсированное время после углового. У «Арсенала» оборвалась 13-матчевая беспроигрышная серия в рамках АПЛ, и теперь он опережает «Манчестер Сити» на пять очков, не имея матча в запасе. «Эвертон», в свою очередь, выигрывает первый же матч под руководством Шона Дайча и пока что покидает зону вылета.

Кирилл Иванцов