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Лидер АПЛ «Арсенал» отхватил от аутсайдера «Эвертона»: «Канониры» подавились «ирисками» и прервали свою 13-матчевую беспроигрышную серию

04 Февраля 2023 • 17:28 Комментировать (9)
Эвертон
1:0
Арсенал
окончен

Команда Микеля Артеты неудачно погостила в Ливерпуле.

Протокол игры  
Эвертон1:0Арсенал
(1:0) Тарковски Джеймс60'  
Пикфорд Джордан  86'Коулмэн ШеймусКоуди КонорТарковски ДжеймсМиколенко Виталий  63'Макнил ДуайтДукуре АбдулайГуэйе ИдриссаОнана Амаду  69'Айуоби АлексКалверт-Льюин Доминик 62' (Мопе Нил ( 62'  90')
Запасные: Бегович АсмирМина ЙерриДэвис ТомГодфри БенСиммс ЭллисХолгейт МэйсонВинагре РубенГрэй Демарай
Рамсдейл АаронУайт Бен 85' (Томиясу Такэхиро ( 85') Салиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко Александр  90'Эдегор Мартин 77' (Виейра Фабиу ( 77') Парти Томас 59' (Троссар Леандро ( 59') Джака ГранитСака БукайоНкетиа ЭддиМартинелли Габриэл 59' (Жоржиньо II ( 59')
Запасные: Козье-Дюберри АмариоТирни КиранКивёр ЯкубХолдинг РобТёрнер Мэтт
04 февраля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

Лондонский «Арсенал» по неплохой траектории движется к своему первому чемпионскому титулу в АПЛ за девятнадцать лет, но эта задача «канонирами» далеко ещё не решена. Впереди почти четыре месяца турнира, и «Манчестер Сити» в любой момент будет готов воспользоваться потенциальными ошибками столичного конкурента, чтобы сместить его с первой строчки.

Все привыкли, что «Эвертон» обычно располагается в нижней части зоны еврокубков или в середине таблицы, но сейчас он реально рискует вылететь в Чемпионшип, ну и прошлый сезон оказался для него весьма нелёгким. С другой стороны, до 22-го тура находившихся на предпоследнем месте «ирисок» отделяло от четырнадцатой строчки не так уж и много – три очка. Понятно, что именно столько дают за победу, а выиграть именно у «Арсенала» сейчас вдвойне приятно. А дополнительную мотивацию игрокам хозяев мог придать тот факт, что это был первый матч в качестве главного тренера ливерпульской команды для Шона Дайча. 

Лондонцы с первых минут взяли мяч под свой контроль, однако «Эвертон» достаточно уверенно держался сзади, и «пушкари» застревали в его оборонительных порядках. В середине первого тайма хозяевам удалось придвинуть игру к чужим воротам за счёт нескольких заработанных угловых, и мог после одного из них отличиться Калверт-Льюин, направивший головой мяч выше створа.

На исходе получаса игры ключевое внимание к себе приковал Нкетиа: после короткой поперечной передачи от Саки он продвинулся вперёд к правому краю вратарской и запустил мяч чуть мимо створа. На 33-й минуте Онана промчался по левому флангу со смещением в штрафную и прострелил остро, но безадресно. Вскоре ещё Макнил навесил слева, и тут уже «ирисок» подвёл Дукуре, без сопротивления пробивший вторым этажом правее ворот соперника.

Зато в створ лупанул Сака на 39-й минуте, откликнувшись на подачу с левого фланга. Мяч пошёл в левый нижний угол, но не достиг цели, потому что его почти с ленточки выбил оказавшийся в нужном месте в нужное время Коуди. Плюс напоследок перед перерывом Калверт-Льюин упустил возможность вывести «Эвертон» вперёд в счёте, пробив головой мимо дальнего угла после кросса справа от Коулмэна.

Когда начался второй тайм, «Арсеналу» не удалось обратить ход игры в свою пользу – случилось как раз наоборот. Гости для начала не использовали ряд полумоментов. В частности, на 58-й минуте после прострела Нкетиа с левого полуфланга Эдегор запустил мяч значительно выше створа. И вскоре последовала расплата за нереализацию. Макнил подал угловой справа, а на дальней штанге Тарковски нашёл способ из гущи игроков переправить мяч в сетку (1:0).

Не удалось лондонцам серьёзно прижать соперника к воротам в оставшееся время, а теми шансами, которые у «пушкарей» всё же были, они, опять-таки, не воспользовались. Троссар со средней дистанции не составил особых проблем Пикфорду, а Сака в своём моменте пнул мяч куда-то в небеса. Также выше перекладины приложился и Зинченко в компенсированное время после углового. У «Арсенала» оборвалась 13-матчевая беспроигрышная серия в рамках АПЛ, и теперь он опережает «Манчестер Сити» на пять очков, не имея матча в запасе. «Эвертон», в свою очередь, выигрывает первый же матч под руководством Шона Дайча и пока что покидает зону вылета.  

Кирилл Иванцов

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Комментарии (9)
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fireland
04 Февраля 2023 в 18:27
Эффект Жоржиньо
snk6565
04 Февраля 2023 в 17:55
Я еще после НГ говорил, что в феврале это "чудо" Пепкиного выкормыша начнет сдуваться...и мы то им проиграли исключительно по собственной вине...а скоро всяческие лиги начнуться...самое время начинать скулить
Zed2891
04 Февраля 2023 в 18:08
Скулить то я не собираюсь, я реально смотрю на вещи, арсенал манчестер обул по игре, по какой собственной вине вы проиграли, то что бревно решфорд, у вас случайно вдруг в марадону превратился на время, как такое же бревно нкетия у нас ни о чем не говорит, у Манчестера тоже игра через пень колоду, не надо на себя пуху накидывать, да и первый матч арсенал был не хуже, но чемпионство пока не пахнет.
snk6565
04 Февраля 2023 в 18:42
Наша пень колода...это победы с графиком одна игра в три дня...а при вашем абсолютно обоснованом влете эвертону с графиком игра в неделю - тенденция...не будете вы чемпионами 100%
snk6565
04 Февраля 2023 в 18:43
Твой скулеж меня не волнует от слова совсем...я про вашего физручишку
Zed2891
04 Февраля 2023 в 18:56
Ну конечно победы, особенно с Кристал пэлас и Астон виллой. Огнетушитель этому господину подвезите, а то там пожар наметился.
snk6565
04 Февраля 2023 в 19:03
А вы, типа, не у таких же очки набирали...только шойто перестали))))
Evgen 86
04 Февраля 2023 в 19:29
Пока здесь скулишь только ты. Как то тебя плохо видно когда МЮ проигрывает
Zed2891
04 Февраля 2023 в 17:37
Браво физрук Артета, надо больше языком чесать, ну и как Жорик показал свой класс, сколько можно шлак за Челси подбирать, ещё две игры против Сити и в конце сезона нытье, что опять нам не повезло. Все идёт по плану, как сказал один человек.
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