Защитник «Эвертона» Тарковски прокомментировал победу над «Арсеналом»

Защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски прокомментировал сенсационную победу «ирисок» над «Арсеналом» в матче Английской премьер-лиги.

«Последние месяцы были непростыми для нас, болельщиков и всего персонала. Надеюсь, это поворотный момент для команды, потому что здесь собрано множество талантов. Прошло много времени с моего перехода, и это только первый гол, мне нужно забивать чаще. Но я рад, что выбрал удачный момент для этого», — цитирует английского защитника BBC. Джеймс также рассказал, что коллектив вернётся в понедельник к тренировкам, отметив нехватку мужества команды в прошлых встречах.

Напомним, что «Эвертон» одержал победу с минимальным счётом над лидером Английской премьер-лиги, что позволило ливерпульцамвыбраться из зоны вылета.