«Эвертон» выбрался из зоны вылета

Ливерпульский «Эвертон» после сенсационной победы над «Арсеналом» выбрался из зоны вылета. Теперь у «ирисок» 18 очков и временное 17-е место в турнирной таблице АПЛ после 21 сыгранной встречи. Не стоит забывать, что впереди ещё восемь игр тура и всё может измениться.

Напомним, что две недели назад руководство «Эвертона» уволило Фрэнка Лэмпарда и его тренерский штаб. Через некоторое время ливерпульскую команду возглавил опытный специалист Шон Дайч, ранее известный по работе в «Бёрнли».

Сегодня «ириски» провели первый матч под руководством нового специалиста и по всем статьям оказались сильнее лидера АПЛ – «Арсенала». Несмотря на победу с минимальным счётом, «канониры» в сегодняшней игре выглядели безнадёжно и закономерно проиграли – 0:1. Единственный гол матча на счету защитника «Эвертона» Джеймса Тарковски.