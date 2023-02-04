Де Дзерби: «Кайседо нужен «Брайтону», я верю в него»

Рулевой «Брайтона» Роберто де Дзерби вновь высказался в поддержку полузащитника Мойсеса Кайседо.

Колумбийский футболист хотел покинуть клуб в январе ради перехода в лондонский «Арсенал», о чём открыто заявил в социальных сетях, однако руководство «Брайтона» отказалось продавать хавбека.

«Все в нашем клубе любят Кайседо, и я рад, что он продолжает работать с нами, – заявил де Дзерби, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо. – Я не знаю, состоится ли переход Мойсеса куда-либо следующим летом, но я надеюсь, что этот вопрос будет в моей власти – я продолжаю верить в этого футболиста», – сказал итальянский специалист.