«Ливерпуль» нашёл альтернативу Беллингему

«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

В январе колумбийца активно пытались переманить в свои ряды лондонские «Челси» и «Арсенал», но «Брайтон» отклонил все предложения. 21-летний хавбек даже выступил с обращением, в котором попросил отпустить его в команду Микеля Артеты, однако и это не помогло переубедить руководство «чаек». По информации MailSport, летом на Кайседо может появиться новый претендент – «Ливерпуль». «Красные» начнут переговоры с «Брайтоном» в случае неудачи в сделке по Джуду Беллингему.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мойсеса Кайседо в 38 млн евро.