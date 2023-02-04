Виейра прокомментировал поражение от «МЮ»

Рулевой «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал итог вечернего матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ.

«Мы сегодня проявили характер, и я был доволен теми качествами, которые проявили мои игроки, я увидел много повода для позитива, несмотря на поражение. Мы должны повторять подобные выступления, рисковать и забивать голы», - цитирует специалиста ВВС.

Напомним, сегодня вечером «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Кристал Пэлас» - 2:1. Однако гости не выглядели мальчиками для битья и в конце смогли забить гол, потрепав нервы болельщикам «красных дьяволов». Тем не менее, команда Эрика тен Хага закономерно берёт очередные три очка в домашней встрече.