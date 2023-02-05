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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Только Холанн и Рэшфорд забили больше Митомы в АПЛ после чемпионата мира

05 Февраля 2023 • 17:26 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Брайтон
11.02 18:00

Только два игрока забили больше голов в рамках АПЛ, чем японский полузащитник «Брайтона» Каору Митома – это форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн и форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. У первого – семь забитых голов, у второго – шесть. Митома забил четыре гола.

Отметим, что всего у 25-летнего японца за «Брайтон» в текущем сезоне семь голов и два ассиста в 20 матчах во всех турнирах.

Вчера «Брайтон» с минимальным счётом обыграл «Борнмут» и продолжает идти в верхней части турнирной таблицы АПЛ с 34 набранными очками и на шестом месте. Стоимость игрока, по версии портала Transfermarkt – 8,5 млн евро.

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Брайтон Каору Митома
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КРИСТАЛ ПЭЛАС БРАЙТОН
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