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«Арсенал» и «Челси» вновь попробуют подписать Кайседо летом слухи

08 Февраля 2023 • 22:59 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
1 3.30 X 3.30 2 2.25
11.02 15:30

Лондонские «Арсенал» и «Челси» ещё не выключились из борьбы за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Оба столичных клуба пытались переманить колумбийца в январе, но получили отказ от «Брайтона», намеренно взвинтившего ценник до заоблачных сумм. Согласно сведениям CaughtOffside, после открытия летнего трансферного окна «Арсенал» и «Челси» могут предпринять новые попытки приобрести 21-летнего хавбека.

Мойсес Кайседо оценён экспертами портала Transfermarkt в 38 млн евро. «Арсенал», по слухам, был готов заплатить за него более 70 млн евро в заключительные дни январского окна.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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