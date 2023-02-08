Лондонские «Арсенал» и «Челси» ещё не выключились из борьбы за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Оба столичных клуба пытались переманить колумбийца в январе, но получили отказ от «Брайтона», намеренно взвинтившего ценник до заоблачных сумм. Согласно сведениям CaughtOffside, после открытия летнего трансферного окна «Арсенал» и «Челси» могут предпринять новые попытки приобрести 21-летнего хавбека.

Мойсес Кайседо оценён экспертами портала Transfermarkt в 38 млн евро. «Арсенал», по слухам, был готов заплатить за него более 70 млн евро в заключительные дни январского окна.