Митома: «Люди думают, что Трент плохо защищается, но на самом деле он очень силён в обороне»

Полузащитник «Брайтона» Каору Митома поделился впечатлениями об оборонительных навыках защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда, с которым японец уже трижды встречался в нынешнем сезоне.

«Люди думают, что Трент плохо защищается, но на самом деле он очень силён в обороне. Это я ощутил лично на себе. У него очень сильные руки», – цитирует Митому Liverpool Echo.

В данный момент на счету Митомы 5 голов в Английской премьер-лиге. 25-летний японец привлёк внимание многих топ-клубов своими выступлениями в нынешнем сезоне. Ходили слухи, что за полузащитника уже готов выложить 35 миллионов евро лондонский «Арсенал».