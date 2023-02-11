Де Дзерби: «Мне очень понравилось наше выступление»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Брайтон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», чем очень доволен наставник «чаек» - итальянский специалист Роберто де Дзерби. Он считает, что его игроки провели отличный матч, несмотря на результат.

- Да, мы недобрали два очка, но таков футбол. Нам чуть не повезло, но мне очень понравилось само выступление, созданные нами шансы. Правда, допустили ошибку и потому пропустили гол. Но игра, повторюсь, была очень хорошей, считаю, что с точки зрения качества игры на поле были лишь мы, - цитирует слова итальянского специалиста BBC Sport.