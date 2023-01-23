Руни может сменить Лэмпарда на посту главного тренера «Эвертона»

Стало известно, кто может сменить Фрэнка Лэмпарда на посту наставника «Эвертона».

Сегодня, 23 января, стало известно о том, что в ближайшее время ливерпульский клуб отправит в отставку 44-летнего Лэмпарда.

Как сообщают различные источники, возглавить «Эвертон» могут Уэйн Руни, Шон Дайч и Нуну Эшпириту Санту.

Напомним, что Руни в настоящий момент возглавляет команду МЛС «Ди Си Юнайтед», а Нуну Эшпириту Санту — саудовский «Аль-Иттихад». Дайч же сейчас находится без работы. Последним клубом английского специалиста был «Бёрнли», который он покинул в прошлом году.

После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «Эвертон» делит последнюю строчку в турнирной таблице с «Саутгемптоном». В активе обеих команд по 15 набранных очков.