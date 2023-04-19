Нападающий «Акрона» Понсе рассказал, какие советы давал ему Квальярелла в «Сампдории»

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе поделился воспоминаниями о своих выступлениях за «Сампдорию».

Напомним, венесуэлец защищал цвета итальянского клуба с 2015 по 2018 год. При этом за основную команду «Сампдории» Понсе провёл всего один официальный матч. По словам футболиста, в развитии ему помогал известный итальянский нападающий Фабио Квальярелла.

«Квальярелла демонстрировал мне, как быть умным. Говорил, как правильно бить по воротам. Раньше я бил очень сильно и без цели, как правило, во вратаря. И вот он объяснял, как действовать умнее», — цитирует Понсе Sport24.

В текущем сезоне 26-летний Понсе провёл за «Акрон» 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Свой ближайший матч тольяттинцы проведут сегодня, 19 апреля, против «Спартака» в рамках 1/2 финала Кубка России (Путь регионов). Начало — в 16:30 по московскому времени.