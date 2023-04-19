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Кубок России

Червиченко: «Игрокам «Спартака» надо сходить ко врачу, если они плохо настроились на матч с «Акроном» эксклюзив

19 Апреля 2023 • 19:58 Комментировать (1)
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение «красно-белых» в матче полуфинала Пути регионов Кубка России с «Акроном» (1:2).

- Вам не показалось, что игроки «Спартака» вышли недостаточно мотивированными на эту встречу?

- Если игроки «Спартака» вышли на матч с командой, которая выбила из Кубка «Динамо» и «Локомотив», не слишком мотивированными, им надо сходить ко врачу и провериться. В здравом уме так поступать нельзя. Если они действительно не понимали, с кем выходят играть, то это более глубокая беда.

- Вам не кажется, что по весне команда просела физически?

- Я думаю совершенно иначе. Мне кажется, у Абаскаля нет того состава, который может бороться с «Зенитом». Я об этом всегда старался говорить. Команда совершила абсолютно бездарные приобретения зимой. Сегодня Салтыков обошёл Дуарте как стоячего и даже умудрился оттеснить его корпусом. Это говорит о том, что это одна из самых бестолковых покупок. С таким составом без Соболева, Промеса и Джикии претендовать на что-то серьёзное не приходится. Просто некем играть.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Акрон
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vif
19 Апреля 2023 в 20:22
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