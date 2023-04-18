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Кубок России

Промес не отправился на кубковый матч «Спартака»

18 Апреля 2023 • 18:17 Комментировать
Акрон
...
Спартак Москва
1 6.00 X 4.30 2 1.55
Через 21 ч. 41 мин.

Нападающий Квинси Промес продолжает восстанавливаться от мышечной травмы, полученной несколько недель назад. Нидерландский футболист не отправился со «Спартаком» на кубковый матч против «Акрона».

О том, что 31-летний Промес не полетел со «Спартаком» на ближайшую игру, на своих станицах рассказывает Metaratings.

Матч между «Акроном» и «Спартаком» пройдёт в Жигулёвске в среду, 19 апреля. Победитель этого противостояния получит путёвку в финал нижней части турнирной сетки Кубка России.

В сезоне 2022/2023 Промес провёл за «Спартак» 30 матчей, в которых забил 21 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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