Джикия принёс извинения болельщикам «Спартака» за вылет из Кубка России

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия принёс извинения болельщикам команды после вылета из Кубка России от «Акрона» (1:2).

«Никто в команде не удовлетворен результатом. Наша команда полностью берет на себя ответственность за поражение. Сейчас долго сидели разговаривали в раздевалке — все и все понимают», — передает слова Джикии «Чемпионат».

Игрок добавил, что хотелось бы извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали команду не только здесь, но и по всей стране.

Отметим, 29-летний Джикия не принимал участие в этой встрече, оставшись на скамейке запасных. Ранее футболист получил травму, от которой восстановился несколько дней назад.