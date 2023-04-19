Погребняк пожелал «Акрону» победы в Кубке России

Бывший российский форвард Павел Погребняк отреагировал на победу тольяттинского «Акрона» в полуфинале Кубка России над московским «Спартаком» в Пути регионов.

«Хочу поздравить Евгения Калешина с этим успехом, с ним я знаком лично ещё по игре за «Томь». Желаю «Акрону» теперь победы в Кубке России», - рассказал бывший форвард «Чемпионату», добавив, что такого результата мало кто мог ожидать.

Напомним, прошедшая сегодня в Жигулёвске игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Первой лиги.

Теперь «Акрон» ждёт своего соперника в финале Пути регионов – им будет либо «Краснодар», либо «Крылья Советов».