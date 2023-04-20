Аленичев выступил с предложением для руководства «Спартака» по поводу легионеров

Легенда московского «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал игру легионеров «красно-белых». Специалист считает, что селекционный отдел команды провалил свою работу и привез футболистов низкого уровня. Помимо этого, тренер выступил с предложением для клуба.

«У меня есть предложение для руководителей «Спартака» — снять чартер и отправить всех легионеров на родину. И начать нужно с Парагвая! Дуарте купили за 4,5 млн евро, а его 18-летний мальчик по фамилии Салтыков просто перебегал», — приводит слова Аленичева «КП Спорт».

Бывший игрок и тренер «красно-белых» добавил, что Томаш Тавареш забил великолепный мяч в ворота «Акрона», но чартер это не отменяет.

Напомним, ранее «Спартак» проиграл «Акрону» (1:2) и вылетел из Кубка России.