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Кубок России

«Спартак» должен пройти «Акрон» — Ледяхов

18 Апреля 2023 • 19:15 Комментировать
Акрон
...
Спартак Москва
1 6.10 X 4.30 2 1.53
Через 19 ч. 17 мин.

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов высказался перед полуфинальным матчем Кубка России «Акрон» - «Спартак».

«Думаю, что «Спартак» должен пройти дальше в Кубке. Это команда, которая занимает лидирующее положение в Премьер-лиге, а «Акрон» — в середине таблицы Первой лиги. По статусу «Спартак» должен обыгрывать «Акрон», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

По мнению специалиста, тольяттинский клуб уже прыгнул выше головы, выбив из розыгрыша три московские команды, со «Спартаком» им будет тяжело.

Встреча между «Акроном» и «Спартаком» пройдет завтра, 19 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов Акрон
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