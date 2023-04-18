«Спартак» должен пройти «Акрон» — Ледяхов

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов высказался перед полуфинальным матчем Кубка России «Акрон» - «Спартак».

«Думаю, что «Спартак» должен пройти дальше в Кубке. Это команда, которая занимает лидирующее положение в Премьер-лиге, а «Акрон» — в середине таблицы Первой лиги. По статусу «Спартак» должен обыгрывать «Акрон», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

По мнению специалиста, тольяттинский клуб уже прыгнул выше головы, выбив из розыгрыша три московские команды, со «Спартаком» им будет тяжело.

Встреча между «Акроном» и «Спартаком» пройдет завтра, 19 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по мск.