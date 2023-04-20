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Кубок России

Артём Ребров – об игре «Спартака»: «Оправданий нет и быть не может»

20 Апреля 2023 • 23:15 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Бывший голкипер, а теперь технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров поделился своими мыслями после вчерашнего провала «красно-белых» в Жигулёвске. В рамках Кубка России клуб Первой лиги «Акрон» обыграл титулованных гостей, представителей Премьер-лиги, решив задачу в основное время матча - 2:1.

«Как болельщик, сразу вспоминаю «Кошице». Как игрок — «Легию», Саранск, «Тосно» в 2013 году. И, конечно же, «Санкт‑Галлен», АЕК», - пишет Ребров в своём Телеграм-канале.

Напомним, что за всю календарную весну «красно-белые» одержали в официальных матчах лишь две победы, и те – над аутсайдерами РПЛ – «Факелом» (3:2) и «Торпедо» (2:1).

«Как будто сам вчера выходил на поле. Оправданий быть не может, но это часть футбола», - добавил Ребров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров
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