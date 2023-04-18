Хаджи считает, что «Спартак» должен победить «Акрон»

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался в преддверии матча 1/2 финала Кубка России между «красно-белыми» и «Акроном».

«Мой прогноз на матч один — москвичи должны победить. И побеждать они должны всегда. Но в футболе всегда есть побочные обстоятельства. Надеюсь, что «Спартак» победит, но игра будет тяжелая», — цитирует Хаджи «Чемпионат».

По мнению функционера, если «Спартак» стабилизирует состав, то можно надеяться на успех, но если состав в очередной раз изменится, то прогнозировать будет сложно.

Матч «Акрон» - «Спартак» пройдет завтра, 19 апреля. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.