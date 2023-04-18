Титов заявил, в чём преимущество «Акрона» над «Спартаком»

Легенда московского «Спартака» Егор Титов высказался в преддверии матча между «красно-белыми» и «Акроном».

«Акрон» думает: «А почему бы нам не пошуметь еще»? Они точно будут искать моменты в быстрых атаках. А если дело дойдет до пенальти, у «Акрона» будет огромное преимущество. У них великолепный вратарь. Это уже психология», — цитирует Титова «КП Спорт».

Полуфинальный матч Кубка России Пути регионов «Акрон» - «Спартак» пройдет завтра, 19 апреля. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции по ссылке.