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Кубок России

Руслан Нигматуллин: «Победа «Акрона» над «Спартаком» - не сенсация»

19 Апреля 2023 • 20:41 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин высоко оценил тренерскую работу наставника «Акрона» Евгения Калешина, а также заявил, что не считает результат минувшего матча его клуба против «красно-белых» сенсационным. Сегодня вечером тольяттинцы выбили из Кубка России столичный «Спартак», который уже давно не радует своих болельщиков классным футболом.

«Сенсационной можно было назвать победу над «Торпедо» в феврале, а когда команда побеждает в четырех подряд матчах против московских клубов, то это уже не сенсация», - заявил Нигматуллин для Rusfootball.

Также эксперт не забыл похвалить наставника «Акрона» в лице Евгения Калешина.

«У «Акрона» в составе есть прекрасные игроки, плюс отлично работает главный тренер», - добавил Нигматуллин.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Акрон
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