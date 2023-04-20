Рождённые вылетать: Список позорных провалов «Спартака» в Кубке России

«Спартак» обладает умением позорно вылетать из Кубка России. Очередным участником клуба стал «Акрон». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, кто ранее наносил удар по репутации «красно-белых».

«Амкар» – «Спартак» – 1:0 (1/16 финала сезона-1998/99)

Впервые «Спартак» в рамках Кубка России опозорился в 1998 году. «Красно-белые» в рамка действующего обладателя трофея в сентябре приехали в Пермь. В ту пору «Амкару» было 5 лет от создания, и команда выступала во Второй лиге. Олег Романцев выпустил основной состав, но «красно-белые» сенсационно проиграли 0:1. На 84-й минуте единственный гол в поединке забил Бенедский. Интересно, что буквально через четыре дня Романцев выпустит тот же состав, поменяв лишь Горлуковича на Парфёнова, в матче Лиги чемпионов, и «Спартак» уверенно разберётся с австрийским «Штурмом», а ещё через две недели обыграет дома «Реал». «Амкар» же вылетит из Кубка уже в следующем раунде, но сумеет пробиться в Первую лигу.

«Спартак» – «Сокол» – 1:3 (1/4 финала сезона-2000/01)

«Сокол» начинал выступление в Кубке России, будучи командой Первой лиги, но к четвертьфиналу уже успел подняться в элиту. Тем не менее «Спартак» дома был очевидным фаворитом. На 60-й минуте Писарев вывел «красно-белых» вперёд, но за следующие 13 минут Андрей Федьков оформил хет-трик. После этого «Спартак» сконцентрировался на чемпионате и в последний раз под руководством Олега Романцева завоевал золотые медали. «Сокол» же в полуфинале Кубка уступил «Локомотиву», но стал открытием в Премьер-лиге, заняв восьмое место.

«Спартак» – «Металлург» Липецк – 0:2 и 1:1 (1/16 финала сезона-2004/05)

В сезоне-2001/02 «Спартак» вылетел от «Шинника», а через два года от «Кубани», причём оба раза это было на стадии 1/16 финала. Однако настоящий позор случился в 2004 году. Леонид Федун купил «Спартак», в команду пришли Дмитрий Аленичев, Неманья Видич, но они не помогли справиться со скромным липецким «Металлургом». Дома «красно-белые» ещё к перерыву пропустили дважды, а во втором тайме счёт не изменился. В ту пору в Кубке России были ответные матчи, но это не спасло москвичей. Павленко счёт открыл, но липецкая команда результат тут же сравняла. Правда, уже на следующей стадии «Металлург» вылетел от «Торпедо».

«Спартак» – «Тосно» – 0:1 (1/8 финала сезона-2013/14)

Зимой 2014 года «Спартак» делал ставку на Кубок России, чтобы наконец-то завоевать трофей. Тем более что в 1/8 соперником был скромный «Тосно» из Второй лиги, а матч проходил в Москве. Казалось, что подопечные Карпина должны были легко побеждать и готовиться к матчу с «Краснодаром» в четвертьфинале. Однако клуб из Ленинградской области сотворил сенсацию. 90 минут завершились без забитых мячей, а на 114-й Филатов пробил Антона Митрюшкина. «Тосно» на тот момент стал лишь четвёртым клубом в истории Кубка России, сумевшим пробиться в четвертьфинал турнира, выступая в третьей по силе лиге страны. «Спартак» же через несколько дней упустит победу над «Анжи» в рамках Премьер-лиги, после чего Валерий Карпин будет уволен с поста главного тренера.

«СКА-Хабаровск» – «Спартак» – 1:0 (1/16 финала сезона-2016/17)

Массимо Каррера подхватил «Спартак» после увольнения Валерия Карпина, и команда с каждым матчем играла всё лучше. В сентябре 2016 года итальянец взял в Хабаровск основу, но решил довериться молодым игрокам. Хабаровчане отбивались, а в начале второго тайма открыли счёт. Каррера бросил на поле лидеров Зобнина и Зе Луиша к уже находившимся на поле Промесу, Фернандо и Попову, но спасти игру не удалось. Потом говорили, что вылет из Кубка в том числе разгрузил календарь «Спартаку», который завоевал чемпионство, но всё же то поражение осталось ложкой дёгтя. «СКА-Хабаровск» же провёл отличный сезон и добился права выступать в Премьер-лиге.

«Спартак» – «Тосно» – 1:1, по пенальти 4:5 (1/2 финала сезона-2017/18)

На следующий сезон Каррера пытался привести «Спартак» к «золотому дублю». «Красно-белые» здорово шли по сетке турнира и к полуфиналу были абсолютными фаворитами. Кроме «Спартака» на трофей претендовали «Тосно», «Шинник» и курский «Авангард». В полуфинале «красно-белые» принимали дома клуб из Ленинградской области и имели громадное преимущество. До 89-й минуты «Спартак» вёл, но затем пропустил. В овертайме «красно-белые» не реализовали ещё ряд моментов, а в серии пенальти не забили Фернандо и Глушаков. Позже россиянина чуть ли не обвинили в том, что он специально не реализовал свою попытку. «Тосно» в итоге выиграл Кубок, но сразу после этого объявил о расформировании.

Роман Андреев