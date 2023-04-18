«Спартак» прилетел на матч с «Акроном» без Промеса, Хлусевича и Мозеса

Московский «Спартак» сообщил, что команда успешно добралась до Тольятти и готовится к матчу полуфинала Кубка России в Пути регионов.

«Команда благополучно добралась до аэропорта Самары и заселилась в гостиницу неподалёку от Тольятти. Нападающий Квинси Промес остался в Москве, где он проходит финальный этап восстановления.

Также продолжают работу по индивидуальной программе Даниил Хлусевич и Виктор Мозес», - сообщили корреспонденту «Евро-Футбола» в пресс-службе клуба.

Напомним, Квинси Промес получил повреждение в матче 21-го тура Российской премьер-лиги с «Факелом» и выбыл на две-три недели. Матч между «Спартаком» и «Акроном» состоится завтра и начнётся в 16:30 по московскому времени.