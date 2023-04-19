Камоцци поделился ожиданиями от матча «Акрон» - «Спартак»

Известный футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна, поделился ожиданиями от кубкового матча между «Акроном» и «Спартаком».

«Жду от «Спартака» победы в кубковом матче с «Акроном», - сказал Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

«Акрон» и «Спартак» начнут кубковый матч в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате. Команды пересекутся в нижней части турнирной сетки, где всё решается в одной игре.

Напомним, что «Акрон» на двух предыдущих стадиях Кубка России обыграл столичные «Локомотив» и «Динамо».