Широков: «Акрон» заслуженно обыграл «Спартак»

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков прокомментировал победу «Акрона» над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России Пути регионов.

«Акрон» — молодцы. Думал, для них сказка закончится на «Спартаке» — а нет! Жаль, что «Акрон» выходит теперь на «Краснодар» или «Крылья» — будет 50% на победу. С клубами из Москвы были бы стопроцентные шансы (смеется)», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Как считает функционер, тольяттинский клуб одержал заслуженную победу в матче против «Спартака».

В финале нижней сетки «Акрон» встретится с победителем пары «Краснодар» - «Крылья Советов».