«Акрон» реализовал почти все билеты на матч со «Спартаком»

В среду, 19 апреля, «Акрон» проведёт кубковый матч против «Спартака». Клуб Первой лиги примет статусного соперника на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске, который способен вместить 3010 зрителей.

«Акрон» уже реализовал 90% билетов на игру. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Всё, что планировали реализовать на закрытой продаже, уже продано. Это 90 процентов от вместимости стадиона. Примерно 2700 билетов. Оставшиеся билеты будут реализованы в рамках открытой онлайн-продажи на сайте клуба», - комментарий пресс-службы приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

«Акрон» и «Спартак» пересекутся в нижней части турнирной сетки Кубка России, где всё решается в один матч: победитель идёт дальше, а проигравший вылетает.