ЦСКА и «Спартак» узнали дату кубковых матчей

Российский футбольный союз утвердил расписание ближайших кубковых матчей. Среди команд, которые узнали дату матчей, были столичные ЦСКА и «Спартак».

ЦСКА проведёт домашний матч против «Урала» в финале верхней части сетки Кубка России в среду, 19 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ответную игру команды проведут 3 мая, время пока не определено.

В нижней части сетки впереди два матча второго этапа 1/2 финала Кубка России.

«Акрон» и «Спартак» начнут свой матч 19 апреля в 16:30 (мск). «Краснодар» и «Крылья Советов» начнут поединок в тот же день в 19:00 (мск).