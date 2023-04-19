Фанаты «Спартака» сломали угловой флажок перед матчем с «Акроном»

В среду вечером в Жигулёвске на стадионе «Кристалл» пройдёт кубковый матч между «Акроном» и «Спартаком». Днём несколько болельщиков московской команды вышли на поле и сломали угловой флажок. Об этом на своих страницах рассказывает sport24.

После случившегося фанаты «красно-белых» заплатили 5 тысяч рублей в качестве штрафа. При этом флажок они унесли с собой.

Кубковый матч между «Акроном» и «Спартаком» стартует 19 апреля в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.