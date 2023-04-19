Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Краснодар» - хозяин поля в финале Пути регионов Кубка России

19 Апреля 2023 • 22:45 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

«Краснодар» путём жеребьёвки стал хозяином поля в финальном матче Пути регионов. Таким образом, встреча с «Акроном» пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Её дата пока не определена, но одно известно точно – игра состоится в период со 2 по 4 мая.

Отметим, что «быки» сыграют в Кубке России на домашнем стадионе уже третий матч кряду. До этого на стадии полуфинала Пути регионов этот клуб принимал дома «Ростов», а сегодня вечером – «Крылья Советов».

Победитель финального матча в Пути регионов встретится с ЦСКА или «Уралом» - той командой, которая проиграет в финале Пути РПЛ по итогам двух матчей.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Акрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Спартак Москва Спартак Москва
2
1
6.80 4.30 1.51
Видео
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
2
2
1.81 3.70 4.60
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Урал Урал
1
1
1.75 3.85 4.80
Видео
Все матчи
Новости
19 Апреля
23:30 · Кубок России
Гленн Бейл: «Кубок России подарил мне сумасшедшие эмоции»
23:18 · Кубок России
Пономарёв считает, что в матче с «Уралом» ЦСКА показал лишь половину возможностей
22:45 · Кубок России
«Краснодар» - хозяин поля в финале Пути регионов Кубка России
22:39 · Кубок России
Цыпченко заявил, что «Крылья Советов» не тренировали серию пенальти
22:32 · Кубок России
Игрок «Крыльев» Горшков: «Думали, уже не упустим победу»
22:30 · Кубок России
Федотов: «Мы не можем в команду ЦСКА бросить камень, что она где-то играет спустя рукава»
22:24 · Кубок России
Писарский извинился за свой удар в серии пенальти с «Краснодаром»
22:20 · Кубок России
Федотов поздравил «Акрон» с победой над «Спартаком»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Мендес: «Кубок России сейчас чуть важнее для нас, чем РПЛ»
22:08 · Кубок России
Федотов: «Наверное, не лучшая игра Карраскаля»
22:04 · Кубок России
Гришин охарактеризовал игру ЦСКА и «Урала» ничейной и медленной
22:01 · Кубок России
Федотов: «Мы как раз планировали делать замены молодых игроков, и тут случился гол»
21:55 · Кубок России
Писарев назвал причины поражения «Спартака» в Кубке России 1
21:54 · Кубок России
Ахметов — о матче с «Крыльями Советов»: «Это провал, так нельзя играть»
21:49 · Кубок России
Федотов: «Было бы верхом несправедливости уступить в этом матче»
Все новости