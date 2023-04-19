«Краснодар» - хозяин поля в финале Пути регионов Кубка России

«Краснодар» путём жеребьёвки стал хозяином поля в финальном матче Пути регионов. Таким образом, встреча с «Акроном» пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Её дата пока не определена, но одно известно точно – игра состоится в период со 2 по 4 мая.

Отметим, что «быки» сыграют в Кубке России на домашнем стадионе уже третий матч кряду. До этого на стадии полуфинала Пути регионов этот клуб принимал дома «Ростов», а сегодня вечером – «Крылья Советов».

Победитель финального матча в Пути регионов встретится с ЦСКА или «Уралом» - той командой, которая проиграет в финале Пути РПЛ по итогам двух матчей.