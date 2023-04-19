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Кубок России

Уткин отреагировал на подвиги «Акрона» в матче со «Спартаком»

19 Апреля 2023 • 17:24 Комментировать (1)
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

В среду «Акрон» принимает «Спартак» на второй стадии 1/2 финала нижней части сетки Кубка России. После первого тайма команда из Тольятти сенсационно обыгрывает «красно-белых» со счётом 2:0. Своими эмоциями от увиденного поделился известный журналист Василий Уткин.

«Акрон» 1:0! Гол - простая классика, но Максименко просуетил ногами, как девственник на дискотеке», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

«А вот и 2:0. Я в **** [шоке]», - добавил журналист позже.

Следить за развитием событий во втором тайме матча между «Акроном» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин Акрон
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Комментарии (1)
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Юбор
19 Апреля 2023 в 18:30
Вот поэтому советские команды регулярно и обыгрывали европейские.
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