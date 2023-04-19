Писарев назвал причины поражения «Спартака» в Кубке России

Российский тренер и футбольный эксперт Николай Писарев высказался об очередной победе «Акрона» над московским клубом в Кубке России. На этот раз пострадал столичный «Спартак», проигравший клубу Первой лиги со счётом 1:2.

«Акрон» сильно недооценили игроки «Спартака», а именно легионеры Те же Кейта Бальде и Кристофер Мартинс не сразу поняли, куда попали. Думали, что малой кровью смогут победить», - рассказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что в неудаче «Спартака» частично «виновато» и искусственное поле стадиона «Кристалл» в Жигулёвске, на котором проводит домашние матчи «Акрон».

Теперь в финале Пути регионов «Акрон» встретится с «Краснодаром».