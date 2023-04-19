Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Губерниев: «Спартак» без лидеров мало что умеет»

19 Апреля 2023 • 19:13 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал «Спартак» за сегодняшний матч в Кубке России на стадии второго полуфинала Пути регионов. В нём «красно-белые», напомним, уступили в Жигулёвске команде Первой лиги – «Акрону», 1:2. А так как матч между соперниками всего один, москвичи сразу же после финального свистка покинули престижный турнир.

«Выяснилось, что остальные игроки «Спартака» помимо ведущих, которых не было, мало что умеют. Одно дело отдать мяч на три метра Промесу и отойти в сторонку. И другое создавать что-то самому», - пишет Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Спартак» уже долгое время выступает без лидеров команды – Квинси Промеса и Георгия Джикии.

Больше подробностей про состоявшийся матч - в нашей заметке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Спартак Москва Спартак Москва
2
1
6.80 4.30 1.51
Видео
81 мин
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
2
0
1.81 3.70 4.60
Видео
81 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Урал Урал
0
1
1.75 3.85 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
20:34 · Кубок России
Бикфалви открыл счёт в матче с ЦСКА
20:22 · Кубок России
Аленичев: «Спартак» выглядел, как команда Второй лиги»
20:22 · Россия. Первая лига
В самарском зоопарке может появиться лев по имени «Акрон»
20:19 · Кубок России
Широков: «Акрон» заслуженно обыграл «Спартак»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Ощущение, что в «Спартаке» хотят «слить» Абаскаля»
20:11 · Кубок России
Джикия: «Будем разбираться, что не так с пенальти»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Абскаль «поплыл»
19:53 · Кубок России
Абаскаль не стал искать отговорок после провала «Спартака»
19:47 · Кубок России
Абаскаль извинился перед фанатами «Спартака»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Джикия: Вылет из Кубка не может психологически повлиять на «Спартак»
19:43 · Кубок России
Гаврилов назвал вылет «Спартака» от «Акрона» позором
19:39 · Кубок России
«Краснодар» повёл в матче с «Крыльями Советов» после чудо-удара Сперцяна
19:37 · Кубок России
Джикия принёс извинения болельщикам «Спартака» за вылет из Кубка России
19:33 · Кубок России
Состав «Акрона» дешевле состава «Спартака» почти в 13 раз
19:30 · Кубок России
Аршавин рассказал, чего не хватает «Спартаку»
Все новости