Губерниев: «Спартак» без лидеров мало что умеет»

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал «Спартак» за сегодняшний матч в Кубке России на стадии второго полуфинала Пути регионов. В нём «красно-белые», напомним, уступили в Жигулёвске команде Первой лиги – «Акрону», 1:2. А так как матч между соперниками всего один, москвичи сразу же после финального свистка покинули престижный турнир.

«Выяснилось, что остальные игроки «Спартака» помимо ведущих, которых не было, мало что умеют. Одно дело отдать мяч на три метра Промесу и отойти в сторонку. И другое создавать что-то самому», - пишет Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Спартак» уже долгое время выступает без лидеров команды – Квинси Промеса и Георгия Джикии.

Больше подробностей про состоявшийся матч - в нашей заметке.