Ловчев: «Спартак» не создал ничего, кроме момента с незабитым пенальти»

Российский эксперт Евгений Ловчев оценил сегодняшнюю игру московского «Спартака» в Кубке России. Напомним, «красно-белые» несколько минут назад уступили «Акрону» из Первой лиги (1:2) и вылетели из Кубка России.

«Момент с пенальти был чистейшим. Однако кроме него «Спартак» ничего не создал – и это в игре с клубом Первой лиги», - цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, голом в составе «Спартака» удалось отличиться лишь защитнику Томашу Таварешу – ближе к концу игры. На 23-й минуте форвард гостей Кейта Бальде не реализовал 11-метровый удар.

Теперь «Акрон» сыграет либо с «Краснодаром», либо с «Крыльями Советов». Очная встреча этих команд начинается в Краснодаре прямо сейчас.