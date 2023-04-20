Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о неудачах «красно-белых» и поражении от «Акрона» в Кубке России.

- Можно ли сказать, что «Акрон» обыграл «Спартак» по делу, или это больше везение?

- Я бы не списывал все на везение. «Акрон» имел преимущество и создал больше моментов у ворот «Спартака». Да, гости не забили пенальти, были какие-то подходы, но стопроцентные моменты были у «Акрона». Даже при счете 2:0 у него имелись отличные моменты, когда были выходы один на один. Поэтому получается парадокс. Команда находится на 13-м месте в ФНЛ, а в Кубке обыгрывает одну из сильнейших команда в РПЛ - «Спартак». И делает это, как и в чем не бывало.

- Ранее «Акрон» выбил три других московских клуба: «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». Он настраивается на эти встречи, как на матчи жизни?

- В Кубке всегда бывают такие команды, как правило, из первых лиг. Можно вспомнить «Тосно». Никто на него не ставил, а он потихоньку обыгрывал своих соперников и в итоге взял Кубок. Бывают такие истории. Как сказка. И сейчас так было. Не знаю, до какого раунда дойдет «Акрон», но я желаю этой команде выиграть Кубок России. Очень интересно наблюдать за «Акроном» и даже болеть за него. Следующий матч у него с «Краснодаром», и я будут болеть за «Акрон».

- Насколько ключевым моментом стал незабитый пенальти «Спартаком», ведь если бы он был реализован, итог игры наверняка был бы другим?

- Вспомните два сто процентных момента у «Акрона», когда футболист в упор бил головой и чудом попал в Максименко, и когда Максименко чуть себе не забросил руками в ворота. Это было еще до пенальти. Да, если бы «Спартак» забил первым, психологическое преимущество было бы на стороне москвичей. И игру можно было бы строить по-другому. Были разряженные зоны для «Спартака», потому что «Акрон» побежал бы вперед отыгрываться, и «красно-белым» было бы легче. Можно многое предполагать, но вчера мы увидели то, что получилось. Я не верю, что «Акрон» находится на 13-м месте в ФНЛ.

- Насколько большое влияние оказал факт отсутствия Промеса, Джикии, Соболева, Селихова?

- Когда они на поле, молодежь чувствует себя увереннее. Не хватает, конечно, Джикии. Пусть у него и бывают позиционные ошибки или тактические, но рядом с ним ребята играют увереннее. Это факт. То же касается Промеса, Соболева. Это люди, которые могут забить и забивают. Когда их нет, происходит что-то не то. Не могу сказать, что нет мастерства у Бальде, и до этого он забивал. Надо тогда отрабатывать пенальти после тренировок. Оставаться и бить. А то уже до смешного доходит. С «Торпедо» два не забили. Здесь тоже.

- В последних семи матчах у «Спартака» всего одна победа над «Торпедо», двойной вылет в Кубке от «Урала», затем от «Акрона». Это провал?

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- Не хочу говорить громкие слова. Но нет результата. Не могу сказать, что «Спартак» плохо играет или нет самоотдачи. Я вижу рисунок игры, и за счет чего команда хочет добиваться побед.

- Так в чем же дело?

- Есть моменты в каждой игре, которые влияли на результат. Где-то были судейские ошибки, когда Соболеву не засчитывали голы. Где-то невезение, как с «Ахматом», когда не забили кучу моментов, и в итоге получилась ничья 0:0. Если раньше при других тренерах было видно, что нет игры, и никто не понимал, за счет чего команда хочет добиваться результата, то здесь команда играет. Гнет свою линию. Но нет результата. Может, появилась психологическая неуверенность. Потому что когда она есть – все залетает, даже когда ты играешь не очень хорошо. Удача на стороне того, кто увереннее в себе. Но кричать, что это провал, что надо убирать тренера, я не буду. Все равно меня радует, как «Спартак» изменился при Абаскале. Он стал играть по-другому, приятно смотреть. Надо больше работать с обороной. Команда в каждой игре пропускает по два мяча, кроме «Ахмата». Плюс реализация хромает, притом, что создается много моментов.

- Два месяца назад «Спартак» продлил контракт с Абаскалем. Не поторопился ли клуб?

- Нынешняя ситуация - это стечение обстоятельств. Если руководство видит, что команда с этим тренером прогрессирует, почему не переподписать его раньше? Ничего страшного нет. Да, этот сезон потерян, что в чемпионате, что в Кубке, но мне нравится, что Абаскаль доверяет российским футболистам. Мы видели, что даже одиннадцать россиян выходило на поле. Это меня очень радует. При этом тренере команда изменилась в лучшую сторону, пусть и нет сейчас результата, но уверен, что в следующем сезоне «Спартак» даст бой «Зениту» и поборется за золото.

Елена Григорьевская