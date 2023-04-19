Бывший арбитр Алексей Николаев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил судейство в матче полуфинала Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и «Акроном» (1:2).

«По пенальти вопросов нет. Зобнин попытался пробить по мячу, а защитник заплёл ему ноги – это нарушение правил. Хорошо, что главный арбитр сам назначил одиннадцатиметровый удар.

Момент с определением офсайда в случае с первым голом «Акрона» я не могу оценить полностью. Тех повторов, которые я видел, недостаточно. Думаю, что в ВАР-центре разобрались с этим эпизодом правильно и решили, что положения вне игры в этом эпизоде нет. Мой коллега Сергей Лапочкин после игры положительно оценил работу арбитров и согласился с тем, что положения вне игры не было», - сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбола».