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Кубок России

Колыванов: «Спартак» победит «Акрон», если не будет валять дурака»

17 Апреля 2023 • 19:48 Комментировать
Акрон
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Спартак Москва
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19.04 16:30

Российский тренер Игорь Колыванов порассуждал о шансах московского «Спартака» на победу в матче Кубка России против тольяттинского «Акрона». Эти клубы встретятся в рамках вторых полуфиналов в Пути регионов, матч запланирован на 19 апреля, это среда.

«Спартак» обыграет «Акрон» в том случае, если дурака валять не будет. Чемпионами им уже не стать, Кубок России может быть тем трофеем, который они однозначно захотят завоевать в этом году», - цитирует Колыванова «Rusfootball».
Игра «Акрон» - «Спартак», напомним, состоится на поле стадиона «Кристалл», что расположен в городе Жигулёвск Самарской области. Он вмещает порядка 3 тыс. зрителей.

Ранее «Спартак» одержал первую победу в официальных матчах более чем за месяц.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Колыванов Акрон
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АКРОН СПАРТАК МОСКВА
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