«Акрон» планирует сыграть со «Спартаком» в Жигулёвске

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов рассказал, что его команда планирует сыграть с московским «Спартаком» в Жигулёвске. Местом матча станет футбольное поле арены «Кристалл», вмещающая 3 065 болельщиков. Фанатам гостей будет отведено не более 10% всех мест.

«Матч проведём в Жигулёвске, очень хотим победить, и настраиваемся на выход в суперфинал и матч в «Лужниках», - заявил Власов «Матч ТВ». Также он добавил, что цены на билеты будут выше, чем ранее.

«Но кусачими они не будут, попасть на матч смогут все», - заключил Власов.

В параллельном полуфинале «Краснодар» примет дома самарские «Крылья Советов».